Тестування на стать відтепер є обов’язковим для участі у жіночих змаганнях з легкої атлетики.

World Athletics, чи колишня Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій – всесвітня керівна організація в легкій атлетиці – повідомила про запровадження обов’язкового тестування серед всіх атлеток.

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Норма набуде чинності з 1 вересня цього року. Вона буде визначати право спортсменок на участь у змаганнях серед жінок. Вони його отримають лише після проходження унікального тесту на ген SRY. Він визначає біологічну стать. Проводять його за допомогою мазка зі щоки або через аналіз крові.

Першим найбільшим стартом, де будуть діяти нова норма від World Athletics, стане чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики в Токіо, старт якого запланований на 13 вересня.

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