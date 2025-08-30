Всесвітня боксерська організація відреагувала на дописи в соцмережах, на яких Олександр Усик танцює та грає у футбол.

WBO зобов'язала абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика надати оновлений медичний висновок, повідомляє BoxingScene. В організації хочуть, щоб повторне обстеження було проведене до понеділка.

Усик звинувачений у брехні щодо травми – тренер Паркера звернувся до WBO

Раніше в мережі з'явилися відео, на яких Усик танцює та грає у футбол, після чого голова чемпіонського комітету WBO Луїс Батіста Салас написав лист адвокату українця Джону Хорневеру.

"Оновлена медична інформація повинна бути детальною і вичерпною, а також повинна підтверджувати WBO поточний стан здоров'я пана Усика, прогноз, приблизний термін одужання та будь-які інші медичні докази, які вважаються релевантними.

Комітет не може допустити подальшої затримки або невизначеності без задовільного роз’яснення. Невиконання цієї вимоги не залишить комітету іншого вибору, як вжити відповідних заходів відповідно до правил і положень WBO.

Аргументи, викладені в петиції, підкріплені наданими медичними документами, тепер можуть бути поставлені під сумнів у світлі цих нових подій. Візуальні матеріали, здається, суперечать медичним рекомендаціям та заявам команди Усика з проханням призупинити період переговорів щодо обов’язкового поєдинку", – йдеться в листі Саласа.

Нагадаємо, WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Командам боксерів надали 30 днів для досягнення угоди, однак чемпіон звернувся до WBO з проханням перенести перемовини через травму спини.

Усик виконав шалений танець з Дорофєєвою та заспівав із зіркою естради – відео збирає тисячі переглядів