Не встиг минути навіть тиждень після реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, як WBO офіційно оголосила про початок перемовин щодо бою за чемпіонський пояс між українським боксером та новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, KO 24).

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"Обидві сторони мають 30 днів, щоб досягти угоди, інакше WBO перейде до промоутерських торгів", – зазначили у WBO.

Якщо Олександр Усик відмовиться від захисту титулу WBO, то пояс стане вакантним. У такому разі українець вдруге втратить звання абсолютного чемпіона хевівейту без бою і залишиться з поясами WBA, IBF та WBC.

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