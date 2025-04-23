Боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Джарон Енніс (34–0, 30 КО) був підвищений у статусі до суперчемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації.

Після перемоги Енніса над литовцем Еймантасом Станіонісом, американця було визначено як володаря основного титулу WBA, повідомляє сайт організації. Раніше чемпіоном світу за версією WBA був Теренс Кроуфорд, який піднявся у вищу вагову категорію.

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Наразі Джарон Енніс володіє трьома чемпіонськими титулами – WBA, IBF і The Ring. У наступному поєдинку американець має захищати титул проти узбецького боксера Шахрама Гіясова, який є обов'язковим претендентом на пояс за версією Всесвітньої боксерської асоціації. У своєму останньому бою Гіясов нокаутував аргентинця Франко Окампо.

Варто відзначити, що впродовж своєї кар'єри Джарон Енніс двічі зустрічався у ринзі з українцем Кареном Чухаджяном. Перший поєдинок між боксерами відбувся у січні 2023 року та завершився впевненою перемогою американця за очками. У другому бою, в листопаді 2024 року Енніс знову здолав свого суперника, проте в більш конкурентному протистоянні.

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