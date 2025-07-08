Львівський клуб оголосив, що у наступному сезоні гратиме в Першій лізі, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

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Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 in.IT виступав у елітному дивізіоні країни – Екстра-лізі. У офіційному повідомленні клубу заявили, що рішення про пониження в класі є сильним стратегічним кроком для подальшого майбутнього.

В наступному сезоні керівництво in.IT прагне перезібрати структуру та оновити підходи, для того, щоб стати сильнішими в організаційному та спортивному плані. Також львівський клуб анонсував зміни у своєму складі. Зокрема, команду вже залишили Давид Сидоренко та Владислав Сизик.

Нагадаємо, раніше про зняття з Екстра-ліги оголосив інший львівський клуб Енергія. Крім того, Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єднання в одну команду. Натомість новим учасником елітного дивізону стане Фурнітура з Коломиї.

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