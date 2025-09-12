Перший номер чоловічої збірної України з тенісу В’ячеслав Белінський для btu.org.ua поділився думками про протистояння з Домініканською Республікою.

"З великою повагою ставлюся до збірної України": капітан Домінікани оцінив суперника у Кубку Девіса

Про гру в статусі першого номера збірної

"Грати першим номером, для мене досить звично – я грав у юніорські роки під першим номером у збірних, мені довіряли, ставили, так що тут нічого незвичного. Те що саме в Кубку Девіса буду грати першим номером і за рейтингом теж – це так, уперше. Загалом настрій нормальний, усе добре. У принципі, звісно, всі трохи нервують, але я вважаю – це нормально".

Про суперників

"Якщо чесно взагалі нікого з них не знаю. Знаю тільки що їхній перший номер стояв 211-м у світі, про другого взагалі нічого не знаю. Але тут Кубок Девіса і коли грає країна проти країни – це зовсім інша гра, не те, що на індивідуальних турнірах, тому тут потрібно бути готовим до всього".

Про ігрові умови

"Корти тут загалом нормальні. Єдине – трохи спекотно. Нам буде важко, але думаю ми з хлопцями впораємося – я в нас вірю. Корт, до завтрашнього матчу має бути трохи кращим, зараз є ще нерівності, ямки невеликі".

12 вересня Белінський проведе свій поєдинок проти Петера Бертрана у другій грі протистояння Україна – Домініканська Республіка. Матч збірних відкриє протистояння між Владиславом Орловим та Роберто Сідом Суберві.

