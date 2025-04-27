Карстен Вархольм вкотре переписав історію, встановивши новий світовий рекорд в бігу на 300 метрів з бар'єрами.

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Це нетипова дистанція, яка проводиться рідко і лише нещодавно отримала зелене світло на офіційний статус від Всесвітньої легкоатлетичної асоціації. Тим не менш, Вархольм чудово підготувався, пробігши у китайському Сямені за 33,05 секунди. Норвежець на 0,21 секунди побив свій же світовий рекорд, який встановлював ще у 2021 році Осло.

Додамо, що наступний етап Діамантової ліги-2025 відбудеться 3 травня в Шанхаї.