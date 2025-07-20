"Ми все зробили, аби не проходити далі, тому тут немає чого виправдовуватися. Так вийшло, що ми до цього тижня підійшли у такій формі, не найкращій. Але будемо рухатися далі: в нас є попереду чемпіонат світу, будемо до нього готуватися. Ми були трохи емоційно виснажені протягом тижня, в цьому компоненті не вистачило нам. Фізично почувалися добре.

Друзі Росії після розгрому України визначили невдаху волейбольної Ліги нації – "синьо-жовті" насилу їх переграли

Матч проти Канади? У нас на кожну команду є своя тактика. Ми намагаємося зробити все найкраще. Сьогодні так само віддалися на всі 100, але цього було недостатньо. Не знаю, напевно, нервозність дала про себе знати. Для нас це була дуже важлива гра, для них – не вирішувала нічого.

Так, на характері дотиснули в другій партії. В принципі, ми старалися не помилятися і робити свою роботу, але в таких іграх кожна команда робить найкраще, що може і на що наразі здатна. Такий результат – програли, і немає чого виправдовуватися.

Третій сет і п'ять помилок на подачах на "більше-менше"? Ми програли, бо не подавали свої подачі у дуже відповідальний момент. Думаю, всі розуміють: аби це зробити, треба мати характер – можливо, трохи деякі гравці підсіли. Це кінець сету був, але ми мали вигравати його ще раніше. Мали набирати очки, більшу різницю створювати. Такий результат", – поділився Коваль у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, збірна України після сенсаційної поразки від Сербії програла ще й Канаді, залишившись без шансів на вихід до фіналу восьми Ліги націй.

Україна несподівано програла Канаді у вирішальному матчі волейбольної Ліги націй – шансів на вихід у плей-офф нема