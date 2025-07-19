"Враження, що ми не вийшли боротися": лідер збірної України з волейболу – про поразку у важливій грі проти друзів Росії
Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій прокоментував поразку від Сербії у Ліги націй.
"Немає що коментувати. Без бажання боротися і без боротьби про жодну втому й говорити не потрібно. Не було ніякої втоми. Втрачений матч, от і все. Це був один із найважливіших матчів.
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Не скажу, що перед грою не вистачало налаштування. Ніби все було в порядку. Але як тільки ми вийшли грати, у мене було таке враження, що ми не вийшли боротися. Ми вийшли і розраховували, що нам просто так хтось матч віддасть. Але цього не сталося – суперник непростий", – поділився Тупчій у коментарі Суспільному.
Нагадаємо, збірна України неочікувано програла Сербії у матчі волейбольної Ліги націй (0:3). Серби завдяки цій перемозі перервали серію з 8-ми поразок, а Україна втратила шосту сходинку та погіршила шанси на вихід у плей-офф.
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