"Немає що коментувати. Без бажання боротися і без боротьби про жодну втому й говорити не потрібно. Не було ніякої втоми. Втрачений матч, от і все. Це був один із найважливіших матчів.

"Немає слів": капітан збірної України з волейболу відреагував на поразку від друзів Росії у Лізі націй

Не скажу, що перед грою не вистачало налаштування. Ніби все було в порядку. Але як тільки ми вийшли грати, у мене було таке враження, що ми не вийшли боротися. Ми вийшли і розраховували, що нам просто так хтось матч віддасть. Але цього не сталося – суперник непростий", – поділився Тупчій у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, збірна України неочікувано програла Сербії у матчі волейбольної Ліги націй (0:3). Серби завдяки цій перемозі перервали серію з 8-ми поразок, а Україна втратила шосту сходинку та погіршила шанси на вихід у плей-офф.

Україна сенсаційно програла друзям Росії з дна волейбольної Ліги націй – вихід у плей-офф залежить від останнього туру