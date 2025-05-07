"Я ставлюся до цієї ситуації спокійно, тому що знаю: правда і закон – на боці Української федерації гімнастики. Крім того, ми впевнені, що спроби дискредитації мене особисто та УФГ відбуваються не вперше – це вплив сторонніх осіб із характерним "запахом" російської агентури, які зацікавлені у знищенні не лише української спортивної гімнастики, а й спорту в Україні загалом.

Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики назвав склад на Євро, куди федерація його не пускає

Цілком логічно бити туди, де слабо. Чоловіча збірна у нас перебуває в дуже розбалансованому стані, і ми досі не можемо знайти спільну мову саме через сторонній вплив. Ми шукаємо, хто за цим стоїть і з якою метою, і обов’язково зробимо заяву, щойно з’ясуємо всі обставини.

Чому Сартинського відсторонили від участі у міжнародних змаганнях? Ним було допущено дисциплінарне порушення, щодо якого після закінчення розслідування буде проінформована громадськість. У зв’язку з цим була зібрана президія, на якій більшістю голосів було ухвалене рішення тимчасово відсторонення головного тренера Сартинського від міжнародних змагань, а також тимчасового виключення його із членів федерації на період розслідування", – цитує Захарову Телеграф.

Нагадаємо, напередодні група гімнастів – Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед – оприлюднили спільну заяву, у якій заявили про можливий бойкот чемпіонату Європи в разі відсторонення Геннадія Сартинського з посади головного тренера збірної.

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