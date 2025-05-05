Президент України Володимир Зеленський та принц Великої Британії Вільям отримали запрошення на другий поєдинок між Дюбуа та Усиком.

Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен розповів, що хоче запросити на реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа політичних діячів з обох країн.

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"Я був би радий побачити президента України Володимира Зеленського на цьому бою. І принца Вільяма я б теж запросив, адже він великий фанат боксу, я б також хотів, щоб і він прийшов. А щодо президента Зеленського – він справжній чоловік і може носити те, що захоче", – заявив Воррен в інтерв'ю Box Nation, натякаючи на скандал українського президента з Дональдом Трампом, який стався в лютому.

Додамо, що бій-реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на Вемблі. В першому поєдинку в серпні 2023 року Усик оформив впевнену перемогу нокаутом у 9-му раунді.

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