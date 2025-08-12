Канадський клуб Прінс-Джордж Кугарс оголосив про підписання українського воротаря Олександра Левшина. Представник Західної хокейної ліги обрав 19-річного хокеїста у другому раунді імпорт-драфту CHL.

"Для мене неймовірна честь бути обраним до престижної ліги WHL, і особливо важливо приєднатися до клубу з такою багатою історією та відданими вболівальниками", – цитує Левшина прес-служба Прінс-Джордж Кугарс.

Минулий сезон уродженець Харкова провів у складі Торонто Петріотс, який грає в Юніорській хокейній лізі Онтаріо (OJHL). За цю команду українець в середньому пропускав всього 2,43 шайби за гру та мав відсоток відбитих кидків – 93,5%. Також Левшин був визнаний найкращим голкіпером молодіжного чемпіонату світу у дивізіоні 1В, а навесні 2025 року гравець дебютував за національну збірну України.

