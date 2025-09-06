У Бразилії трапилася трагедія на аматорському турнірі з футзалу. Як повідомляє Nuevarioja, 31-річний воротар Антоніо Едсон, відомий на майданчику під прізвиськом Піксе, помер після того, як отримав сильний удар м’ячем у груди.

Подія сталася 2 вересня у муніципалітеті Аугусто Корреа, штат Пара, під час змагань "Ігри Тижня Батьківщини 2025". Голкіпер відбив пенальті грудьми, навіть встиг відсвяткувати сейв, але відразу після цього впав на підлогу й втратив свідомість.

Його оперативно доправили до лікарні Сан-Мігель, однак лікарі констатували смерть гравця вже за кілька хвилин.

Це не перший подібний випадок у футзалі. У січні цього року 16-річний воротар Едсон Лопес Гама також загинув після удару м’яча у груди, але в цьому випадку надання медичної допомоги затягнулося майже на 11 годин. Ще один трагічний епізод стався у 2017 році в Парагваї – тоді 17-річний Бруно Каньєте помер після аналогічного інциденту.

