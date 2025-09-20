"Ми обоє любимо вступати в бій, обидва є панчерами. Тож, швидше за все, це не буде довгий бій. Він мій суперник, і на найближчі сім-вісім тижнів він мій ворог. Але між нами є рівень поваги.

На щастя, бій не потребує драми чи пантоміми, щоб його продавати. Він сам собою цікавий. Подивіться на наші останні бої – обидва приносимо драму та видовище, і коли ми зустрічаємося, це неминуче.

Джозеф показав, що може протистояти найсильнішим ударам і вставати після них. Я знаю, що якщо я його зачеплю, він, швидше за все, підніметься. Але я – хороший фінішер", – цитує Фабіо Вордлі Boxingscene.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер був кандидатом на бій проти Олександра Усика, але через травму українця боксери так і не домовились про поєдинок. Новим претендентом на бій з Усиком стане переможець протистояння Паркера і Вордлі, яке відбудеться 25 жовтня.

