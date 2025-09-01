"Вони віддали мої пояси Усику, але цей боксер розірве українця": Ф'юрі мріє про помсту своєму кривднику
16:05 - Читати іншою мовою
Британський важковагових Тайсон Ф'юрі, який двічі постраждав від Олександра Усика, продовжує хайпувати.
"Вони забрали мої пояси й віддали їх Олександру Усику.
"Бій з Усиком може знищити тебе": екс-чемпіон світу закликав Ітауму не руйнувати свою кар'єру
Однак зараз Мозес Ітаума його розірве, бо це бій молодого боксера проти старого. А старий ніколи не зможе битися з молодим", – цитує Ф'юрі SecondsOut Boxing News.
Нагадаємо, 16 серпня Ітаума (13-0, КО 11) нокаутував Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) в першому раунді. 20-річного британця зараз називають одним із найімовірніших кандидатів на бій проти Олександра Усика (24-0, KO 15). Сам українець отримав відтермінування від WBO на обов'язковий захист поясу з Джозефом Паркером.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter