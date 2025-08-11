Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пригадала, як на початку війни намагалась достукатись до своїх колег з країни-окупанта.

"Вони написали мені, що фотографії та відео про війну, якими я поділилася, були фейковими.

Спочатку я намагалася пояснити їм, що насправді відбувається в моїй країні, але невдовзі зрозуміла, що це абсолютно марно.

Через п'ять місяців після початку війни російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене надіслала повідомлення з вибаченнями за своє мовчання. Тоді вже було надто пізно. Нам би знадобилася їхня підтримка в перші дні війни, коли ми були посеред бомбардувань", – розповіла Магучіх у коментарі фінському виданню Yle.

Нагадаємо, у травні Ласіцкене вирішила поставити свою кар'єру на паузу, оскільки не бачить мотивації виступати лише на турнірах РФ.

