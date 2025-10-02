"Є випадки, коли можна сказати, що людина змінилася. Ми перед записом говорили про Усика, про Ломаченка. Я вважаю, що Усик змінився абсолютно щиро, він зараз великий молодець. Але я цього не можу сказати про багатьох політиків.

Ломаченко? Він кончений просто. Інколи краще мовчати. В нього голова для того, щоб їсти, але не для мислення, вочевидь. Бо якщо людина любить свою країну, своє місто – він же ж патріот міста в першу чергу. Нагадаю, до повномасштабки він виходив на ринг з прапором міста, без прапора України.

Я теж патріот і своєї малої батьківщини (Білгород-Дністровського, звідки родом і Ломаченко. — прим.), і України. Але якщо він на третьому році повномасштабної війни, коли срані росіяни ракетою б’ють по його місту, по навчальному закладу, не може сказати, що це зробили росіяни, то він сцикун, ну або чорт – у мене інших слів для нього просто немає. Тому що важливо називати речі своїми іменами.

Бо якщо ти людина зі світовим іменем і маєш величезну аудиторію, то на тобі відповідальність у рази вища. Одна справа, якби маловідома якась людина щось сказала і не назвала хто агресор – на нього б ніхто уваги не звернув. Але коли це робить Василь, коли людина, яка є світовим чемпіоном, демонструє таку позицію, – це означає, що вона і світу відправляє сигнал, що все не так однозначно.

Як на мене, Василь Ломаченко має забути про виїзд за кордон. Я не розумію, чому його зараз досі випускають за кордон. Чому він може полетіти в Штати і обійматися з кентами Кадирова – це є на відео – вже під час повномасштабної війни? Чому в нього є підстави перетинати зараз державний кордон взагалі? Я цього не розумію. Він має бути обмежений у своїх правах, у виїзді за кордон, безперечно. Можливо, нести й іншу відповідальність за глорифікацію агресора. Тому що він досі навіть не видаляє в себе зі сторінки відео, де подяка "вежливим людям" з російськими прапорами. Вася обрав сторону – і це неправильна сторона.

Війна все змінила. Війна – це ситуація, коли багато в чому є чорне, а є біле, і ти маєш обирати сторону. Не може бути під час великої війни позиція посередині. Не може бути позиція, що я не скажу, хто завдав удару по моєму місту. Ну як це? Це, в першу чергу, антилюдяно. Це, в першу чергу, показує, що йому насрать на людей – на наших людей, які гинуть, яких вбивають росіяни. Бо якщо в тебе є хоча б крапля співчуття, емпатії до свого народу, до своїх людей, ти не можеш, блін, промовчати, що це росіяни вдарили по твоєму місту. Ну як? Уявімо, що йдемо по вулиці і на твого друга хтось нападає, починає його бити. Ти ж заступишся за свого друга або хоча б скажеш щось? Ти не будеш просто стояти осторонь і дивитися. А якщо ти стоїш і дивишся, нічого не робиш, значить тобі плювати. Так само і Васі плювати на Україну, плювати на наших людей. То чому тоді ми маємо його поважати? Я його зневажаю.

Як до нього люди зараз ставляться у Білгород-Дністровському? Дуже по-різному, але він серйозно втратив авторитет. З того, що я бачу, навіть по місцевих групах, місцевих каналах, в коментарях, – Васю вже через один проклинають. Тобто до нього ставлення змінилося. Я тобі скажу, і до мене частково ставлення змінилося, тому що побачили, хто є хто, хто чим займається. Південь Одеської області – складний у плані настроїв регіон, але багато людей прозріли від початку повномасштабного вторгнення і зрозуміли, хто ворог, хто агресор, – розповів Стерненко в інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир.

