У четвер, 18 вересня, президент World Boxing Боріс ван дер Ворст оголосив, що не буде балотуватися на другий термін. Таким чином, наприкінці 2025 року відбудуться нові вибори очільника організації.

На посаду нового президента World Boxing балотуватимуться три кандидати: видатний український боксер Володимир Кличко, президент Національного олімпійського комітету Казахстану Геннадій Головкін, а також президент Федерації боксу Греції Гаріс Маріоліс. Про це повідомляє Inside the Games.

Наразі вікно для реєстрації кандидатів закрито. Згідно з правилами World Boxing, усіх кандидатів на посаду президента оцінюватиме комісія з трьох незалежних експертів. Остаточний список кандидатів, яким було дозволено брати участь у виборах буде опубліковано щонайменше за 30 днів до початку голосування, що пройде у листопаді.

До слова, World Boxing було створено 2023 році. Боксерська організація претендує на визнання МОК та проведення олімпійських змагань з боксу. Раніше такого права позбавили Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолював росіянин Умар Крємльов.

Наразі до World Boxing входять 125 країн. Україна увійшла до цієї організації у вересні напередодні ЧС-2025.

