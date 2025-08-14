Том Дандон, власник клубу НХЛ Кароліна Гаррікейнз, домовився про купівлю франшизи НБА Портленд Трейл Блейзерс, повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Сума угоди має скласти понад 4 мільярди доларів. Зазначається, що Дандон планує залишити франшизу в Портленді.

У 1998 році власником Трейл Блейзерс став Пол Аллен. У 2018 році він помер, після чого клубом почали володіти його сестра та діти. Раніше з'явилася інформація, що діти Аллена виставили клуб НБА на продаж. Згідно з побажанням бізнесмена, всі гроші від продажу Портленда підуть на благодійність.

Угода щодо Портленд Трейл Блейзерс стане однією з найдорожчих в історії НБА, проте поступиться нещодавнім придбанням Лейкерс та Бостон Селтікс.

