Збірні Франції та Словенії провели зустріч 1/4 фіналу чоловічої Ліги нації з волейболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Ліга націй-2025, чоловіки, 1/4 фіналу

Франція – Словенія – 1:3 (22:25, 25:15, 19:25, 18:25)

Італія стала першим півфіналістом Ліги націй з волейболу, перегравши Кубу – ВІДЕО

Французи є чинними переможцями Ліги націй, але групову стадію завершили на третьому місці, здобувши вісім перемог у 12 зустрічах. Словенія, нагадаємо, посіла шосту позицію, маючи сім перемог та п’ять поразок.

Французи у групі обіграли команду України у трьох сетах (25:23, 25:21, 25:17). Ця невдача стала для "синьо-жовтих" однією з шести у 12 поєдинках. Українці, як наслідок, фінішували дев’ятими та залишилися поза топ-8, що вийшли на старт плей-офф.

В другому ігровому тижні групового етапу Франція розібралася зі Словенією у трьох сетах (25:23, 29:27, 25:23). Ще раз обіграти себе словенці цього разу не дозволили. Вони відверто провалили лише другий сет, а у першій, третій та у вирішальній четвертій партіях мали помітну перевагу над французами та виграли матч.

Словенія вдруге вийшла до півфіналу Ліги націй. У суботу, 2 серпня, за місце у фіналі вона зіграє проти Італії, яка у чвертьфіналу здолала Кубу (3:1).

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