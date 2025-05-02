Норвезький тенісист Каспер Рууд чекає на опонента у вирішальному матчі турніру з загальним призовим фондом понад 8 мільйонів євро.

АТР 1000 Мадрид, 1/2 фіналу

Франсіско Черундоло (Аргентина, АТР № 21) – Каспер Рууд (Норвегія, АТР № 15) – 4:6, 5:7

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Норвежець Каспер Рууд став першим фіналістом турніру серії ATP 1000 у Мадриді. У півфіналі 15 ракетка світу переміг аргентинця Франсіско Черундоло у двох сетах.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину – це була перша очна дуель тенісистів. Черундоло виконав дві подачі навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував 3 брейк-пойнти з 18 зароблених. Рууд виконав чотири ейси, зробив три подвійні помилки й реалізував чотири брейк-пойнти з семи.

У фіналі Мастерса Рууд зіграє з переможцем матчу Джек Дрейпер (Великобританія) – Лоренцо Музетті (Італія).

До слова, для Каспера майбутній фінал стане 25-м у кар'єрі та третім на Мастерсах. Також норвежець повернеться до топ-10 ATP.

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