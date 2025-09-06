Чемпіонату світу з волейболу, жінки, 1/2 фіналу

Японія – Туреччина – 1:3 (25:16, 17:25, 18:25, 25:27)

У першому півфіналі ЧС-2025 зустрічалися збірні Туреччини та Японії. Обидві команди по ходу турніру не зазнали жодної поразки, а японки на груповому етапі перемогли збірну України – 3:2.

Перший сет завершився впевненою перемогою представниць Азії – 25:16. У другій партії потужну гру показала Туреччина, вигравши сет 25:17. В третій партії чемпіонки Європи одразу захопили лідерство, дозволивши японкам лише раз зрівняти рахунок.

Четверта партія вийшла надзвичайно конкурентною. Наприкінці сету Японія змогла вирватися вперед на 4 бали, але турецькі волейболістки змогла відіграти відставання та навіть здобути перемогу – 27:25. Туреччина перемогла та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату світу, де зустрінеться з переможцем пари Італія – Бразилія.

