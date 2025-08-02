Визначився перший фіналіст волейбольної Ліги націй – Україна у групі його мало не переграла
Команди Італії та Словенії провели півфінальну зустріч чоловічої Ліги націй. Результат та звіт — у цій новині "Футбол 24+".
Ліга націй-2025 з волейболу, чоловіки, півфінал
Італія – Словенія – 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18)
Італія стала першим півфіналістом Ліги націй з волейболу, перегравши Кубу – ВІДЕО
Команда Італії на груповій стадії Ліги націй посіла друге місце, маючи 10 перемог та дві поразки. Один з виграшів італійці здобули у зустрічі зі збірною України, яка була дуже близько від перемоги – доля поєдинку вирішилася на тай-брейку (15:10 на користь італійців).
До півфіналу плей-офф Італія вийшла після перемоги 3:1 над Кубою. Словенія потрапила до топ-4, перегравши Францію у чотирьох партіях.
Італійці виграли перший сет у словенців, але ті швидко відповіли перемогою у другому сеті. Стартовий відрізок третьої партії залишився за волейболістами зі Словенії, а потім команда Італії ініціативу перехопила та виграла сет. У четвертому сеті, який став вирішальним, італійці знову краще провели другу половину, ніж першу.
Суперник Італії по фіналу визначиться у зустрічі Бразилія – Польща. Італійці вперше в історії вийшли у фінал турніру. Досі їхнім найкращим результатом було четверте місце (2022 та 2023 роки).
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