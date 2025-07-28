Команди Італії та Бразилії зустрілися у фіналі волейбольної Ліги націй серед жінок. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Ліга націй з волейболу, жінки, фінал

Італія – Бразилія – 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22)

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Італійки відстоювали звання чинних чемпіонок. Бразилія була сповнена надій забрати собі чемпіонський титул – команда лише є однією поразкою пройшла груповий турнір, але поступилася саме збірній Італії.

Перший сет розпочався під контролем бразилійок, але італійки змогли рівновагу відновити. Втім, на вирішальний відрізок сил значно більше залишилось у волейболісток з Південної Америки – 25:22.

Невдача дуже сильно завела представниць Італії і в другій партії їхнє домінування було значним і швидко рахунок за сетами став рівним. Команди почали все спочатку, але тепер психологічна перевага була на боці чинних чемпіонок. Вони цим скористалися на всі сто – виграли партію вдруге. У четвертому сеті італійки повною мірою показали всій чемпіонський характер за рахунку 16:16 – зуміли піти у відрив та потім спокійно довели гру до перемоги.

Збірна Італії зберегла у себе чемпіонські повноваження, вигравши турнір втретє в історії. Це повторення досягнення команди США. Але італійки перші не програли жодного матчу в одному розіграші Ліги націй. У групі вони повторили абсолютний рекорд команди Бразилії, не програвши жодного поєдинку, а потім виграла три матчі у плей-оф.

Бразилія стала першою, хто зіграв у чотирьох фіналах турніру, але жодного разу титул не завоював.

Нагадаємо, що у наступному сезоні Ліги націй дебютує збірна України.

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