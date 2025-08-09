Ентоні Джошуа близький до того, щоб зійтися у бою з французом Тоні Йокою.

Французький промоутер Йоан Зауі заявив, що Ентоні Джошуа (28-4, KO 25) з високою ймовірністю вийде на ринг проти Тоні Йоки (14-3, KO 11).

"Ентоні Джошуа сказав мені особисто, що його наступним суперником стане француз Тоні Йока. Він сказав, що дійсно має варіант зустрітися з блогером-ютубером Джеком Полом, але на 90% його наступним опонентом буде Йока. Бій може відбутися у грудні", – цитує промоутера L'Équipe.

Нагадаємо, що востаннє Джошуа виходив на бій майже рік тому – 21 серпня 2024 року. Тоді Ей-Джей програв нокаутом Даніелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

