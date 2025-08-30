Тимчасовий чемпіон WBО у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) може провести поєдинок проти британця Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Паркер вирішив провести добровільний захист свого титулу до кінця року і фаворитом на бій є Фабіо Вордлі, повідомляє BoxingScene.

Нещодавно менеджер новозеландця заявив, що претендентами на поєдинок з Паркером є Даніель Дюбуа, Дерек Чісора та Вордлі. Раніше WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера, але українець попросив відтермінувати бій через травму та втому.

Фабіо Вордлі є тимчасовим чемпіоном за версією WBA, у своєму останньому поєдинку він нокаутував Джастіса Гуні. Джозеф Паркер в лютому достроково переміг конголезця Мартіна Баколе.

