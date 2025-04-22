Київ-Баскет та Рівне у третьому матчі серії з'ясовували, хто стане другим фіналістом плей-офф української Суперліги.

Плей-офф Суперліги, півфінал, третій матч

Київ-Баскет – Рівне – 66:52 (21:16, 16:7, 11:10, 18:19)

Київ-Баскет виграв серію з рахунком 2:1

Дніпро "насухо" забрав серію проти Черкаських Мавп і чекав на суперника у фіналі. Ним мав стати Київ-Баскет або Рівне, у яких все дійшло до третього матчу.

Дніпро оформив драматичний камбек з Черкаськими Мавпами і вийшов у фінал Суперліги

Гості на старті отримали перевагу 12:4, однак далі ініціатива повністю була за столичною командою. Київ-Баскет виграв навіть першу чверть, а в другій зняв усі питання щодо переможця. Після великої перерви був рівний баскетбол, який цілком влаштував господарів. Найрезультативнішим гравцем матчу став американський легіонер Рівного Род Браун – 16 очок + 8 підбирань. У Київ-Баскета найбільше набрав Денис Клевзуник (15 балів + 6 підбирань), дабл-дабли в активі Сушкіна (14 + 10 підбирань) та Сандула (13 + 16 підбирань).

Повторення минулорічного фіналу не вийшло. Цього разу виклик Дніпру спробує кинути Київ-Баскет, а Рівне розіграє бронзу з Черкаськими Мавпами.