Чемпіонат України з волейболу, фінал плей-офф, третій матч

Житичі Житомир – Епіцентр-Подоляни – 2:3 (27:25, 25:21, 18:25, 18:25, 11:15)

Епіцентр досі не знав поразок, а Житичі упродовж сезону поступались лише цьому супернику. Фінал підтвердив тенденції.

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Епіцентр вів у серії 2:0 і дозволив собі програти перші два сети. Втім, "бізони" зібрались і впевнено виграли три наступні. Перемога 3:0, ідеальний сезон – питання щодо найсильнішої команди України з волейболу закрите.

Для Епіцентра це друге чемпіонство в історії після успіху в 2022 році. Володаря "бронзи" визначають збірна України U-20 та МХП-Вінниця, там рахунок в серії наразі 2:1.