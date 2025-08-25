Золоті медалі чемпіонату України з пляжного футболу 2025 року у київському Гідропарку розіграли столичні колективи Альтернатива та Sunrise.

Фіналу передував поєдинок за третє місце, в якому дніпровський Вибір з рахунком 2:0 переграв NC Beachsoccer з Києва.

Доля фінальної гри вирішилася після першого тайму – у ньому гравці Альтернативи відзначилися двома голами. У другій третині зустрічі м’яч ще тричі побував у воротах Sunrise. У підсумку Альтернатива перемогла з рахунком 6:1 та виборола золоті медалі національного чемпіонату, повідомляє сайт Асоціації пляжного футболу України.

За підсумками змагань були визначені володарі індивідуальних нагород:

Легенда пляжного футболу України – Андрій Борсук (Артур Мьюзік/Sunrise Kyiv)

Найкращий бомбардир – Андрій Пашко (Альтернатива) – 7 мʼячів

Найкращий голкіпер – Уеслі да Сілва (Вибір)

Найкращий гравець (MVP) – Олег Будзько (Альтернатива)

