Визначився чемпіон України з пляжного футболу – у фіналі стався розгром
Команда Альтернатива стала переможцем 23-го за ліком національного чемпіонату.
Золоті медалі чемпіонату України з пляжного футболу 2025 року у київському Гідропарку розіграли столичні колективи Альтернатива та Sunrise.
Збірні України з пляжного футболу отримали суперників на Суперфінал Євроліги-2025
Фіналу передував поєдинок за третє місце, в якому дніпровський Вибір з рахунком 2:0 переграв NC Beachsoccer з Києва.
Доля фінальної гри вирішилася після першого тайму – у ньому гравці Альтернативи відзначилися двома голами. У другій третині зустрічі м’яч ще тричі побував у воротах Sunrise. У підсумку Альтернатива перемогла з рахунком 6:1 та виборола золоті медалі національного чемпіонату, повідомляє сайт Асоціації пляжного футболу України.
За підсумками змагань були визначені володарі індивідуальних нагород:
Легенда пляжного футболу України – Андрій Борсук (Артур Мьюзік/Sunrise Kyiv)
Найкращий бомбардир – Андрій Пашко (Альтернатива) – 7 мʼячів
Найкращий голкіпер – Уеслі да Сілва (Вибір)
Найкращий гравець (MVP) – Олег Будзько (Альтернатива)
Жіноча збірна України з пляжного футболу зберегла другу позицію в світовому рейтингу