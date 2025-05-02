НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу

Детройт – Нью-Йорк – 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20) – рахунок у серії – 4:2

Кліпперс – Денвер – 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26) – рахунок у серії – 3:3

Нью-Йорк став шостим чвертьфіналістом, обігравши Детройт завдяки триочковому Джейлена Брансона за 4,3 секунди до завершення поєдинку. 28-річний розігруючий захисник зробив найбільший внесок у перемогу Нікс, набравши загалом 40 пунктів. У його активі також 4 підбирання та 7 передач. У наступному раунді Нью-Йорк зіграє з Бостоном.

JALEN BRUNSON FROM 3 TO WIN IT FOR THE KNICKS



KNICKS ARE ADVANCING TO EASTERN CONFERENCE SEMIS!!!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/sGmjcWhNdj — NBA (@NBA) May 2, 2025

У паралельному матчі Кліпперс обіграли Денвер, зрівнявши рахунок у фантастичній серії – 3:3. У складі гостей традиційно найкращим став Нікола Йокіч (25+7+8). Проте каліфорнійці відповіли класною грою своїх лідерів – Кавая Леонарда (27+10+5) та Джеймса Хардена (28+6+8). Вирішальна гра відбудеться 4 травня.

До слова, Кавай провів 30-й поєдинок за Кліпперс у плей-офф з 20+ балами. За цим показником він ділить друге місце в історії франшизи з Блейком Гріффіном. На першій позиції – легендарний Кріс Пол (31 матч).