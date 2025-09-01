Вісім збірних продовжують боротьбу за медалі світової першості.

Збірні США та Туреччини стали останнім учасниками 1/4 фіналу чемпіонату світу з волейболу серед жіночих команд.

Чемпіон світу сенсаційно вилетів у плей-офф жіночого ЧС-2025 з волейболу

Це стало відомо після того, як в 1/8 фіналу американська збірна у трьох сетах (25:18, 25:21, 25:21) переграла команду Канади, а турецька збірна також у трьох партіях (30:28, 25:13, 29:27) виявилася сильнішою за команду Словенії.

У чвертьфіналах збірні США та Туреччини зійдуться в очному протистоянні. Матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу відбудуться 3 та 4 вересня.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2025 з волейболу серед жінок

3 вересня

Нідерланди – Японія

Італія – Польща

4 вересня

Бразилія – Франція

США – Туреччина

