Визначилися усі чвертьфіналістки Вімблдону-2025: росіянка вибила американку-мільярдерку, Свьонтек зупинила сенсацію
Стадія 1/8 фіналу Вімблдону-2025 в жіночому розряді завершена. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".
Вімблдон-2025, трава, жінки, 1/8 фіналу
Мірра Андрєєва (Росія, WTA № 7) – Емма Наварро (США, WTA № 10) – 2:0 (6:2; 6:3)
Іга Свьонтек (Польща, WTA № 4) – Клара Таусон (Данія, WTA № 22) – 2:0 (6:4; 6:1)
Олімпійська чемпіонка вибила росіянку, інша "болотна" пройшла кривдницю Ястремської: жіночий розряд Вімблдону
Чвертьфінал Вімблдону продовжив наповнюватися представницями країни-терориста. Андрєєва не мала особливих проблем з американською тенісисткою-мільярдеркою Еммою Наварро. Росіянка впевнено забрала обидва сети і виходить у наступний раунд, де зіграє проти швейцарки Бенчіч.
Спокійно пройшла далі й Іга Свьонтек, яка зупинила казку Клари Таусон. Якщо у першому сеті ще була якась боротьба, то другий виявився тотальною домінацією польки – 6:1.
Тепер чвертьфінальні пари жіночого розряду Вімблдону сформовані повністю:
Аріна Сабалєнко – Лаура Зігемунд
Аманда Анісімова – Анастасія Павлюченкова
Мірра Андрєєва – Белінда Бенчіч
Іга Свьонтек – Людміла Самсонова