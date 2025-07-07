Стадія 1/8 фіналу Вімблдону-2025 в жіночому розряді завершена. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, жінки, 1/8 фіналу

Мірра Андрєєва (Росія, WTA № 7) – Емма Наварро (США, WTA № 10) – 2:0 (6:2; 6:3)

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 4) – Клара Таусон (Данія, WTA № 22) – 2:0 (6:4; 6:1)

Олімпійська чемпіонка вибила росіянку, інша "болотна" пройшла кривдницю Ястремської: жіночий розряд Вімблдону

Чвертьфінал Вімблдону продовжив наповнюватися представницями країни-терориста. Андрєєва не мала особливих проблем з американською тенісисткою-мільярдеркою Еммою Наварро. Росіянка впевнено забрала обидва сети і виходить у наступний раунд, де зіграє проти швейцарки Бенчіч.

Спокійно пройшла далі й Іга Свьонтек, яка зупинила казку Клари Таусон. Якщо у першому сеті ще була якась боротьба, то другий виявився тотальною домінацією польки – 6:1.

Тепер чвертьфінальні пари жіночого розряду Вімблдону сформовані повністю:

Аріна Сабалєнко – Лаура Зігемунд

Аманда Анісімова – Анастасія Павлюченкова

Мірра Андрєєва – Белінда Бенчіч

Іга Свьонтек – Людміла Самсонова