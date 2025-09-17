Сьогодні, 17 вересня, відбулись чергові матчі чоловічого чемпіонату світу-2025 з волейболу.

ЧС-2025 з волейболу

Португалія – Колумбія – 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21,15:11)

Катар – Румунія – 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)

Болгарія – Чилі – 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)

Канада – Туреччина – 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)

США – Куба – 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)

Польща – Нідерланди – 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Словенія – Німеччина – 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22)

Японія – Лівія – 3:0 (25:20, 25:17, 25:12)

Україна має шанс на плей-офф ЧС-2025 з волейболу – відомо, що для цього треба

У середу, 17 вересня, на Філіппінах відбувся черговий раунд чемпіонату світу з волейболу. Цей ігровий день визначив чотири перші пари 1/8 фіналу.

Остаточна сітка плей-офф сформується за підсумками останнього змагального дня. Тоді зіграє Україна у матчі проти Італії. Ця гра запланована на четвер, 18 вересня. Початок матчу о 16:30 за київським часом.

Пари 1/8 фіналу:

США – Словенія

Бельгія – Португалія

Польща – Канада

Туреччина – Нідерланди

Величезна сенсація в групі України на ЧС-2025 з волейболу: Бельгія обіграла Італію та вийшла у плей-офф