Дуети Катерина Синякова / Сем Вербік та Джо Солсбері / Луїза Стефані зустрілися у фіналі мікста. Результат зустрічі та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, змішаний розряд, фінал

Катерина Синякова (Чехія) / Сем Вербік (Нідерланди) – Джо Солсбері (Велика Британія) / Луїза Стефані (Бразилія) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

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Доля фінальної гри у змішаному парному розряді вирішили два тай-брейки. Цей факт став свідченням того, що у фіналі зустрілися дійсно гідні одна одної пари.

Катерина Синякова з Чехії та Сем Вербік з Нідерландів перемогли на дограванні перший раз, а потім виграли і вдруге. Зустріч загалом тривала 2 години 1 хвилину.

Чеська тенісистка Синякова перемогла на турнірі серії Grand Slam у 11-те та вперше – у міксті. До цього вона десять разів була чемпіонкою у парі. Вербік виграв перший трофей на мейджорі.

До слова, Синякова може на Вімблдоні-2025 зробити чемпіонський дубль – вона разом із Тейлор Таунсенд вже дійшла до півфіналу парного розряду.

Katerina Siniakova and Sem Verbeek, the Mixed Doubles Champions of 2025 #Wimbledon pic.twitter.com/cWtDZedpJM — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

Sem Verbeek and Katerina Siniakova are the Mixed Doubles Champions of 2025!



The pair claim their first title together with a stunning 7-6(3), 7-6(3) win over Joe Salisbury and Luisa Stefani on Centre Court #Wimbledon pic.twitter.com/ekXRX69hov — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

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