Завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги 2024/25. Підсумкові місця команд у таблиці та пари першого раунду плей-офф – у цій новині.

Аврора проти Сухої Балки в регулярці / Фото прес-служби Аврори

Київська Аврора провела всі 22 тури без поразок та вперше у своїй історії стала найкращою командою регулярки. ХІТ, чинний чемпіон України, фінішував другим, відставши на 5 очок. Трійку лідерів замкнув хмельницький Сокіл.

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До плей-офф також пробились SkyUp Київ, Енергія, Ураган, Атлетік та Суха Балка. 4 команди сезон вже завершили – Кардинал-Рівне, Любарт Луцьк, in.IT Львів та МСК Харків.

Пари першого раунду плей-офф сформовані автоматично за класичною схемою – перша команда регулярки проти восьмої, друга проти сьомої і т.д. Для виходу в наступний раунд потрібно буде виграти 2 матчі.

Перший раунд плей-офф Екстра-ліги 2024/25 з футзалу:

Аврора – Суха Балка

ХІТ – Атлетік

Сокіл – Ураган

SkyUp Київ – Енергія

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату (скрін із сайту АФУ):