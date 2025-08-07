WTA 1000, Монреаль, хард, 1/2 фіналу

Вікторія Мбоко (Канада, WTA № 85) – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 12) – 2:1 (1:6, 7:5, 7:6)

Наомі Осака (Японія, WTA № 49) – Клара Таусон (Данія, WTA № 19) – 2:0 (6:2, 7:6)

Вікторія Мбоко продовжила своє сенсаційне сходження на радість місцевій публіці. 18-річна канадійка дотиснула Єлену Рибакіну, яка на попередніх стадіях турніру вибила Ястремську та Костюк. Щоправда, перший сет склався для Мбоко жахливо – поразка 1:6. Далі юна тенісистка продемонструвала сталевий характер, забравши дві партії у наднапруженій боротьбі. Матч тривав майже 3 години.

Мбоко стала четвертою тенісисткою з Канади у фіналі домашнього Мастерса, першою після Б'янки Андреєску в 2019 році і наймолодшою серед них. Вона також перша канадійка, якій вдалося обіграти трьох чемпіонок мейджорів на одному турнірі WTA (в Монреалі вона була сильнішою за Софію Кенін, Коко Гофф і Єлену Рибакіну). Після виходу у фінал Вікторія підніметься в рейтингу WTA мінімум на 33-е місце (починала сезон на 333-й сходинці) і зможе претендувати на посів на Відкритому чемпіонаті США. Для Мбоко це буде перший фінал на рівні WTA-туру.

Її суперницею стане Наомі Осака, яка спокійніше розібралася з Кларою Таусон. Тут матч також розпочався з розгромного сету, але на користь майбутньої переможниці. У другій партії Осака витримала затяжний тайбрейк, тож проведе 13-й фінал на рівні WTA-туру і буде боротися за свій 8-й титул (перший після перемоги на Australian Open у 2021 році). На змаганнях WTA 1000 Осака вп'яте зіграє у фіналі (вперше з Маямі-2022) і спробує завоювати свій третій титул (перший з Пекіна-2019). Нагадаємо, у чвертьфіналі Наомі вибила Еліну Світоліну.



Фінал Canadian Open, в якому зіграють дві несіяні тенісистки, відбудеться втретє в історії турніру і вперше з 1979 року. Мбоко та Осака вийдуть на корт 7 серпня (в Україні це вже буде 8 серпня і 01:00 година).

