Визначились усі півфіналісти української Суперліги-2024/25 з баскетболу
11:00 - Читать на русском
Стали відомі усі учасники півфіналів баскетбольної Суперліги України.
БК Рівне розгромив БК Запоріжжя із рахунком 95:63 у третьому матчі серії, гарантувавши собі вихід до півфіналу Суперліги.
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Тепер відомі усі півфінальні пари плей-офф Суперліги:
Дніпро – Черкаські Мавпи – матчі заплановані на 13 та 16 квітня.
Київ-Баскет – БК Рівне – матчі заплановані на 14 та 17 квітня.
Додамо, що півфінальні серії плей-офф триватимуть до двох перемог однієї з команд протистояння. Цікаво, що до півфіналів дійшли команди, які посіли перші чотири місця за підсумками регулярного сезону Суперліги.
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