БК Рівне розгромив БК Запоріжжя із рахунком 95:63 у третьому матчі серії, гарантувавши собі вихід до півфіналу Суперліги.

Клуб НБА звільнив тренера за кілька днів до початку плей-офф – він є найуспішнішим в історії франшизи, – журналіст

Тепер відомі усі півфінальні пари плей-офф Суперліги:

Дніпро – Черкаські Мавпи – матчі заплановані на 13 та 16 квітня.

Київ-Баскет – БК Рівне – матчі заплановані на 14 та 17 квітня.

Додамо, що півфінальні серії плей-офф триватимуть до двох перемог однієї з команд протистояння. Цікаво, що до півфіналів дійшли команди, які посіли перші чотири місця за підсумками регулярного сезону Суперліги.