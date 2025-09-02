US Open набирає обертів. 2 вересня стартують перші матчі чвертьфіналів. Вже відомі імена всіх вісьмох тенісистів, які поборються за останній трофей Грендслему в 2025 році.

Сіннер знищив колишнього росіянина, вийшовши у чвертьфінал US Open-2025 – ВІДЕО

Їржі Легечка (Чехія, ATP № 21) зустрінеться з другою ракеткою світу Карлосом Алькарасом (Іспанія). Сильніший тенісист цієї пари зустрінеться з переможцем зустрічі Тейлор Фріц (США, ATP № 4) – Новак Джоковіч (Сербія, ATP №7).

На іншому боці турнірної сітки на фанатів очікують не менш запеклі протистояння: Лоренцо Музетті (Італія, ATP № 10,) спробує дати бій своєму співвітчизнику і першій ракетці світу Янніку Сіннеру. Суперником переможця цієї зустрічі стане сильніший у парі Фелікс Оже Альяссім (Канада, ATP № 27) – Алекс де Мінор (Австралія, ATP № 8).

Тож цілком ймовірно, що вболівальники зможуть побачити ще один фінал турніру Грендслему за участі Карлоса Алькараса та Янніка Сіннера. Цього року вони вже зустрічалися на Ролан Гаррос та Вімблдоні. І в італійця, і в іспанця по одній перемозі.

Джоковіч вийшов до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США, встановивши черговий неймовірний рекорд