Визначились учасники нового волейбольного єврокубкового сезону від України
8 липня 20:40 - Читати іншою мовою
Україну в єврокубках будуть представляти лише дві волейбольні команди.
Україна отримала мінімальне число представників у єврокубковому сезоні 2025/26, повідомляє Суспільне.
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На волейбольну Лігу чемпіонів наші клуби не заявилися, але в чоловічому Кубку Виклику братиме участь чемпіон України Епіцентр-Подоляни з Городка.
Ще одним учасником єврокубків стане жіноча команда Балта, яка посіла друге місце в чемпіонаті України. Вони братимуть участь в жіночому Кубку Виклику. Жеребкування турнірів відбудеться 15 липня. Перші матчі на стадії 1/32 фіналу відбудуться наприкінці жовтня.
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