Україну в єврокубках будуть представляти лише дві волейбольні команди.

Україна отримала мінімальне число представників у єврокубковому сезоні 2025/26, повідомляє Суспільне.

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На волейбольну Лігу чемпіонів наші клуби не заявилися, але в чоловічому Кубку Виклику братиме участь чемпіон України Епіцентр-Подоляни з Городка.

Ще одним учасником єврокубків стане жіноча команда Балта, яка посіла друге місце в чемпіонаті України. Вони братимуть участь в жіночому Кубку Виклику. Жеребкування турнірів відбудеться 15 липня. Перші матчі на стадії 1/32 фіналу відбудуться наприкінці жовтня.

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