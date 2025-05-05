Визначились пари 1/4 фіналу Кубка Стенлі – сітка плей-офф НХЛ
За омріяний трофей у другому раунді продовжать боротьбу вісім команд.
В Національній хокейній лізі завершився перший раунд плей-офф і визначились пари півфіналів конференцій.
Вінніпег оформив камбек з Сент-Луїсом і вийшов у 2-й раунд Кубка Стенлі – Джетс врятувала шайба за 2 секунди до сирени
Вперше з 2004 року одразу три канадські клуби зіграють у другому раунді Кубка Стенлі. Останнім учасником плей-офф став Вінніпег Джетс, який у драматичному сьомому матчі серії обіграв Сент-Луїс Блюз. Раніше в другий раунд вийшли Торонто Мейпл Ліфс та Едмонтон Ойлерз.
Нагадаємо, востаннє канадський клуб ставав володарем Кубка Стенлі у 1993 році – тоді чемпіонство здобув Монреаль Канадієнс.
Другий раунд плей-офф НХЛ:
Схід
Вашингтон Кепіталз – Кароліна Харрікейнс
Торонто Мейпл Ліфс – Флорида Пантерс
Захід
Вінніпег Джетс – Даллас Старз
Вегас Голден Гайтс – Едмонтон Ойлерз
Перші матчі другого раунду плей-офф відбудуться вже у вівторок, 6 травня.
Минулого сезону переможцем розіграшу стала Флорида, яка у фіналі обіграла Едмонтон у серії із семи матчів.
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