За омріяний трофей у другому раунді продовжать боротьбу вісім команд.

В Національній хокейній лізі завершився перший раунд плей-офф і визначились пари півфіналів конференцій.

Вінніпег оформив камбек з Сент-Луїсом і вийшов у 2-й раунд Кубка Стенлі – Джетс врятувала шайба за 2 секунди до сирени

Вперше з 2004 року одразу три канадські клуби зіграють у другому раунді Кубка Стенлі. Останнім учасником плей-офф став Вінніпег Джетс, який у драматичному сьомому матчі серії обіграв Сент-Луїс Блюз. Раніше в другий раунд вийшли Торонто Мейпл Ліфс та Едмонтон Ойлерз.

Нагадаємо, востаннє канадський клуб ставав володарем Кубка Стенлі у 1993 році – тоді чемпіонство здобув Монреаль Канадієнс.

Другий раунд плей-офф НХЛ:

Схід

Вашингтон Кепіталз – Кароліна Харрікейнс

Торонто Мейпл Ліфс – Флорида Пантерс

Захід

Вінніпег Джетс – Даллас Старз

Вегас Голден Гайтс – Едмонтон Ойлерз

Перші матчі другого раунду плей-офф відбудуться вже у вівторок, 6 травня.

Минулого сезону переможцем розіграшу стала Флорида, яка у фіналі обіграла Едмонтон у серії із семи матчів.

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