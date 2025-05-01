WTA 1000. Мадрид, Іспанія. Півфінал. Одиночний розряд

Коко Гофф (США) – Іга Свьонтек (Польща) – 2:0 (6:1, 6:1)

Пройшов перший півфінал мадридського WTA 1000, в якому зійшлись одні з найкращих тенісисток світу: 4-та ракетка світу Коко Гофф та друга найкраща в рейтинг – полячка Іга Свьонтек.

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Попри вищу позицію Свьонтек у рейтингу, в Іги майже не було шансів – Гофф перемогла у двох сетах з рахунком 6:1. За матч американка 7 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Свьонтек же виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Цікаво, що це була уже 15-та зустріч тенісисток, а Гофф здобула лише четверту свою перемогу над полячкою (третя поспіль). Якщо Коко виграє титул, то посуне Свьонтек з другого місця в рейтингу WTA. Суперниця у фіналі визначиться сьогодні пізніше в матчі "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко та українки Еліни Світоліної, початок о 22:30.

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