7 жовтня НХЛ повернеться після літньої паузи. Про це повідомила прес-служба найпопулярнішої хокейної ліги світу.

Прізвище російського тренера не потрапило в гравіювання на Кубок Стенлі – він хотів привезти трофей на московські болота

Розпочнеться новий сезон матчем чинних володарів Кубка Стенлі – Флорида Пантерс проти Чикаго Блекхокс.

Також в цей день відбудуться ще дві зустрічі: Колорадо Евеланш – Лос-Анджелес Кінгс та Піттсбург Пінгвінз – Нью-Йорк Рейнджерс. Дати інших матчів ліга оголосить пізніше.

Додамо, що сезон 2025/26 стане останнім у чинному форматі. В кампанії 2026/27 замість традиційних 82-х матчів у кожної команди в регулярному чемпіонаті буде вже 84 зустрічі.

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