6 гімнастів та 4 гімнастики будуть виступати під українським прапором на чемпіонаті світу 2025.

Заявка збірної України зі спортивної гімнастики на чемпіонат світу-2025 з’явилася на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

На чемпіонаті світу, який відбудеться в Індонезії з 19 по 25 жовтня, не буде виступати Олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв. У нього, як відомо, травма руки. З попереднього жіночого складу української команди виведена Софія Подвиг – її замінила Софія Матюшенко, яка була запасною.

Склад збірної України

Чоловіки: Назар Чепурний, Богдан Супрун, Владислав Грико, Ігор Дишук, Дмитро Прудко та Святослав Швед;

Жінки: Вікторія Іваненко, Дар’я Чорна, Софія Матюшенко та Діана Лобок.

На чемпіонаті світу будуть розіграні медалі в індивідуальному багатоборстві та у вправах на окремих снарядах.

