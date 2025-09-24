Збірні Італії та Бельгії провели матч 1/4 фіналу чоловічого чемпіонату світу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/4 фіналу

Італія – Бельгія – 3:0 (25:13, 25:18, 25:18)

Сербія та Іран визначили останнього учасника 1/4 фіналу ЧС-2025 з волейболу – друзі окупантів побили один одного

Команда Італії, чинний чемпіон світу, зробила черговий впевнений крок до захисту свого звання. У чвертьфінальній зустрічі з Бельгією вона здобула переконливу перемогу у трьох сетах та вийшла у топ-4 поточного чемпіонату світу, який триває на Філіппінах.

Італійці у півфіналі зустрінуться або з командою Польщі, або зі збірною Туреччини.

Нагадаємо, що збірна Бельгії на груповій стадії грала в одному квартеті разом з командою України та посіла перше місце, вигравши у "синьо-жовтих" очну зустріч у трьох сетах. Українці фінішували третіми та у плей-офф не потрапили.

Збірна України з волейболу дізналася свою нову позицію у світовому рейтингу після вильоту з ЧС