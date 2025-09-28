FIVB затвердила країни, що прийматимуть світові першості з волейболу у 2027 і 2029 роках.

Міжнародна федерація волейболу оголосила країни-господарів майбутніх чемпіонатів світу. Відповідні рішення ухвалили під час засідання FIVB у Філіппінах, де завершився чоловічий ЧС-2025.

Жіночий чемпіонат світу-2027 приймуть США та Канада. Це стане історичним дебютом Північної Америки в ролі організатора змагань такого масштабу. Чоловіча світова першість у тому ж році відбудеться в Польщі, яка вже має багатий досвід проведення великих турнірів.

У 2029 році волейбольний мундіаль вперше завітає на Близький Схід – чоловічий ЧС прийматиме Катар. Жіночий турнір у цей же рік відбудеться на Філіппінах, які дедалі активніше розвивають волейбольну інфраструктуру.

Вже відомо перших учасниць жіночої світової першості 2027 року. Окрім господарок – збірних США та Канади – автоматичну путівку отримали чоловіча та жіноча збірні Італії, яка синхронно стали чемпіонами світу-2025.

Таким чином, календар світових форумів у волейболі на найближчі чотири роки виглядає так:

2027 рік: Польща – чоловічий ЧС; США та Канада – жіночий ЧС.

2029 рік: Катар – чоловічий ЧС; Філіппіни – жіночий ЧС.

