Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен посідає перше місце у рейтингу пілотів за підсумками першої половини сезону-2025 за версією Sky Sports.

Фахівці американського каналу оцінили виступ гонщика команди Ред Булл у 9,5 бала з десяти.

Другу сходинку, маючи по дев’ять залікових балів, поділили одразу троє пілотів – Оскар Піастрі (Макларен), Джордж Расселл (Мерседес) і Шарль Леклер (Феррарі). Ландо Норріс, партнер Піастрі по команді, отримав 8,5 бала – він п’ятий в реєстрі. Найнижчу оцінку у чотири бали отримав Франко Колапінто з Альпін.

Рейтинг сформовано за 10-бальною шкалою, враховуючи результати кваліфікацій та перегонів. У списку – показники всіх 20 пілотів поточного чемпіонату.

Після літньої паузи сезон у Формулі-1 відновиться етапом у Нідерландах. Він відбудеться з 29 по 31 серпня.

