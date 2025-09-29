Карлос Алькарас та Тейлор Фріц вийшли у фінал турніру серії АТР 500 у столиці Китаю – Пекіні. Результати півфіналів та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

АТР 500, Пекін (Китай), хард, 1/2 фіналу

Дженсон Бруксбі (США, АТР № 86) – Тейлор Фріц (США, АТР № 5) – 4:6, 3:6

Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 1) – Каспер Рууд (Норвегія) – 3:6, 6:3, 6:4

Алькарас із травмою виграв стартовий матч на турнірі в Токіо – гру переривали двічі

Перший номер світового рейтингу Карлос Алькарас з труднощами пройшов стадію 1/2 фіналу пекінського турніру, де зустрічався з норвежцем Каспером Руудом.

Рууд переміг у першому сеті, змусивши найкращого на сьогодні тенісиста планети демонструвати волю до перемоги. Алькарас гру на свою користь розвернув та переміг у трьох партіях. Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин.

У фіналі на Карслоса Алькараса, чинного чемпіона турніру в Пекіні, чекає американець Тейлор Фріц. Він у 1/2 фіналу переграв земляка Дженсона Бруксбі.

Алькарас хоче взяти участь в Кубку Девіса – божевільний календар першої ракетки світу