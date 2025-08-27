Збірна України з легкої атлетики отримала 22 ліцензії на участь у чемпіонаті світу.

Сайт організації World Athletics закрив кваліфікаційний рейтинг до змагань, що підбило попередні результати заявки української команди, повідомляє Суспільне Спорт.

Атлети могли вибороти право на участь у ЧС-2025 або виконавши кваліфікаційний норматив, або посісши прохідне місце у рейтингу.

Склад збірної України на ЧС-2025 з легкої атлетики

Біг на 400 метрів, чоловіки: Олександр Погорілко

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін

Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко

Метання молота, жінки: Ірина Климець

Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан

Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер

Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун

Спортивна ходьба на 20 км, жінки: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук? Марія Сахарук

Спортивна ходьба на 20 км, чоловіки: Микола Рущак, Ігор Главан, Сергій Світличний

Спортивна ходьба на 35 км, жінки: Ганна Шевчук

Спортивна ходьба на 35 км, чоловіки: Іван Банзерук, Сергій Світличний, Ігор Главан

Cтрибунка у висоту Ірина Геращенко відібралася на ЧС, але весь сезон-2026 через народження дитини пропускає. Нt буде на чемпіонаті світу і дворазової срібної медалістки ЧС Марини Бех-Романчук – вона дискваліфікована.

Україна матиме одразу трьох представників у жіночих стрибках у висоту, а також у чоловічій спортивній ходьбі на 20 км та 35 км.

Чемпіонат світу 2025 року з легкої атлетики відбудеться у Токіо з 13 до 21 вересня.

