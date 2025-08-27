Визначена попередня заявка України на ЧС-2025 з легкої атлетики – Магучіх, Дорощук, Кохан та інші
Сайт організації World Athletics закрив кваліфікаційний рейтинг до змагань, що підбило попередні результати заявки української команди, повідомляє Суспільне Спорт.
Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту — Левченко ледь не потрапила у топ-3
Атлети могли вибороти право на участь у ЧС-2025 або виконавши кваліфікаційний норматив, або посісши прохідне місце у рейтингу.
Склад збірної України на ЧС-2025 з легкої атлетики
Біг на 400 метрів, чоловіки: Олександр Погорілко
Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник
Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін
Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко
Метання молота, жінки: Ірина Климець
Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан
Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер
Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун
Спортивна ходьба на 20 км, жінки: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук? Марія Сахарук
Спортивна ходьба на 20 км, чоловіки: Микола Рущак, Ігор Главан, Сергій Світличний
Спортивна ходьба на 35 км, жінки: Ганна Шевчук
Спортивна ходьба на 35 км, чоловіки: Іван Банзерук, Сергій Світличний, Ігор Главан
Cтрибунка у висоту Ірина Геращенко відібралася на ЧС, але весь сезон-2026 через народження дитини пропускає. Нt буде на чемпіонаті світу і дворазової срібної медалістки ЧС Марини Бех-Романчук – вона дискваліфікована.
Україна матиме одразу трьох представників у жіночих стрибках у висоту, а також у чоловічій спортивній ходьбі на 20 км та 35 км.
Чемпіонат світу 2025 року з легкої атлетики відбудеться у Токіо з 13 до 21 вересня.
Російська легкоатлетка образилася на Магучіх: "І ця людина є обличчям нашого спорту?"