ХК Кременчук та Одещина провели останній матч групової стадії розіграшу Кубка України. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Кубок України з хокею, 3-й тур

Одещина – ХК Кременчук – 1:9 (0:3, 1:2, 0:4)

Команда з Кременчука, чинний чемпіон України, апріорі була сильнішою за Одещину – колектив, який вперше грав у турнірі національного масштабу. Отже, у перемозі сильнішої команди країни не варто було сумніватися. Єдиним питанням був переможний рахунок для кременчуківців.

Вони виграли з рахунком 9:1, здобули третю перемогу у групі Кубка України, виграли її та з першого місця вийшли у фінал. У неділю, 28 вересня, ХК Кременчук розіграє кубковий трофей з київськими Соколом, який став фіналістом раніше.

Нагадаємо, у 1-му турі поточного Кубка України ХК Кременчук здобув над Соколом впевнену перемогу з рахунком 5:0.

