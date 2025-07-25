У серпні в Тайланді мав відбутися чемпіонат світу з волейболу, але війна проти Камбоджі може стати на перешкоді турніру.

Жіночі збірні почали сумніватися, чи візьмуть участь в чемпіонаті світу з волейболу-2025 у Таїланді після початку бойових дій на кордоні країни з Камбоджею. Про це повідомляє Sport Interia.

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Свою позицію щодо виступу на турнірі вже озвучили в Польщі:

"Ми чекаємо на інформацію від FIVB. Ми хочемо знати, які їхні плани. Чи зроблять вони щось із цим? Нещодавно ми мали можливість взяти участь у перенесенні чемпіонату світу. Ми обов'язково проведемо переговори з Міністерством спорту та Міністерством закордонних справ. Ми чекатимемо на їхні вказівки. Нам потрібен певний час, щоб отримати більше інформації".

У FIVB (Міжнародній федерації волейболу) раніше повідомляли, що ЧС відбудеться згідно з попереднім планом. Але після цієї заяви ситуація на кордоні між Камбоджею та Тайландом загострилась, тому багато команд очікують на нове рішення.

Додамо, що жіноча збірна України також пробилася на Мундіаль.

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